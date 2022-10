Lufthansa-Aktionäre sind Kapriolen ja eigentlich gewöhnt. Doch der volatile Kursverlauf innerhalb der vergangenen zwölf Monate sorgte sogar bei manch hartgesottenen Börsianern für einen flauen Magen: Zwischen in der Spitze knapp acht Euro pro Anteilsschein und 5,24 Euro war so ziemlich alles "drin". Lufthansa-Aktie: Von einer Turbulenz in die nächste Heute rückt...

Den vollständigen Artikel lesen ...