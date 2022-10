Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Teuerung bleibt am aktuellen Rand viel zu hoch, so die Analysten der Helaba.Im September hätten die Verbraucherpreise insgesamt 8,2% über dem Vorjahresniveau gelegen. Das sei zwar nicht mehr ganz so schlimm wie die 9%, die im Gipfel erreicht worden seien, aber meilenweit vom Inflationsziel der FED entfernt. Hinzu komme, dass die Kernteuerung ohne Nahrungsmittel und Energie zuletzt eher noch Fahrt aufgenommen habe. Die annualisierte 6-Monats-Dynamik des Kernindex sei im September auf fast 7% gestiegen, ein neues Hoch. Vor allem die Mieten seien zu einem wichtigen Treiber geworden. Entlastend hätten zuletzt insbesondere die in den USA mittlerweile wieder nachgebenden Energiepreise, vor allem für Benzin gewirkt. ...

