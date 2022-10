Berlin (ots) -70 Top-Profis aus Unternehmen und Agenturen werden von 2. bis 4. November junge Menschen bei ihrem Berufseinstieg in die PR beraten. Was wird von mir in der PR erwartet? Was kann ich erwarten? Das sind die zwei zentralen Fragen, die beim PR Report Camp 2022 im Mittelpunkt stehen werden. Nach der online Version 2021 wird das Camp 2022 hybrid durchgeführt. Die Anzahl der Teilnehmenden ist in diesem Jahr vor Ort im Kosmos Berlin auf 500 Personen begrenzt. Das Camp richtet sich an junge Menschen, die am Ende ihres Studiums stehen, und Young Professionals, die bereits erste Berufserfahrungen haben.Die Referentenliste ist beeindruckend: Susanne Marell, CEO Hill+Knowlton Strategies, Oliver Schumacher, Leiter Kommunikation und Marketing Deutsche Bahn, Andrea Montua, Geschäftsführerin MontuaPartner Communications, Andreas Bartels, Head of Communications Deutsche Lufthansa, Renate Sommer,Geschäftsführerin und Partnerin SCRIPT Communications, Sebastian Riedel,Director Klenk & Hoursch, Eugenia Lagemann,Geschäftsführerin und Vorstand fischerAppelt, Patrick Kalbhenn, Stv. Konzernsprecher Deutsche Börse, Roland Heintze, Gründer und Geschäftsführer Faktenkontor, Katja Arnold, Managing Director & Partner MC Services AG, und viele weitere.Zahlreiche Agenturen und Unternehmen schicken Top-Leute. Darunter Covestro, DAPR, H/Advisors Deekeling Arndt, Deutsche Bank, Deutsche Post DHL Group, DPRG, Edelman, Feldhoff&Cie, FGS Global, Fink & Fuchs, FleishmanHillard, FTI Consulting, Golin, Grayling, komm.passion, Lautenbach Sass, news aktuell, Oseon, REWE Group, Siemens, TUI und Weber Shandwick.Das PR Report Camp 2022 wird von Siemens, Deutsche Post DHL Group und Bayer als Sponsoren unterstützt.Zum Programm mit der kompletten Liste der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner: https://prreportcamp.de/Pressekontakt:Weitere Infos: Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643, E-Mail: johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66148/5346319