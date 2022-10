DJ MARKT USA/Wall Street mit Aufschlägen erwartet

Nach den kräftigen Abgaben zu Wochenschluss dürfte die Wall Street am Montag mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 1,1 Prozent zu. Ob diese im Handelsverlauf gehalten werden können, bleibt angesichts des sehr volatilen Umfelds jedoch abzuwarten.

Am Freitag hatten deutlich gestiegene Anleiherenditen die US-Börsen nach einer Erholungsbewegung am Donnerstag wieder kräftig ins Minus gedrückt. Am Markt werden angesichts des Inflationsdrucks weitere Zinserhöhungen der Notenbanken erwartet, was die Sorge vor einer Rezession hoch hält und den Markt verunsichert.

Konjunkturseitig wird noch vor Handelsbeginn der Empire State Manufacturing Index für Oktober veröffentlicht.

Am Devisenmarkt gibt der Dollar etwas nach. Der Dollar-Index verliert 0,4 Prozent. Das britische Pfund zeigt sich nach dem Vertrauensverlust in die politische Führung in den vergangenen Tagen etwas fester. Gegenüber dem Dollar notiert das Pfund 0,6 Prozent höher. Der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt hatte am Wochenende die meisten politischen Maßnahmen von Premierministerin Liz Truss rückgängig gemacht. Die Währungsexperten von MUFG gehen davon aus, dass die Gewinne begrenzt sein dürften. Das Pfund habe bereits alle Verluste nach dem Mini-Budget wieder wettgemacht, was weitere Aufwärtsbewegungen aufgrund weiterer Regierungsmaßnahmen zur Wiederherstellung des Marktvertrauens in den britischen Anleihe-Markt begrenzen dürfte, so die Analysten.

Unter den Einzelwerten rücken Goldman Sachs vorbörslich um 0,6 Prozent vor. Das Finanzinstitut will Informanten zufolge seine größten Geschäftsbereiche in drei Sparten aufteilen und damit eine der größten Umstrukturierungen in der Geschichte der Bank vornehmen.

Splunk steigen um 5,5 Prozent, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass der aktivistische Investor Starboard Value einen Anteil von knapp 5 Prozent an dem Unternehmen für Analyse- und Sicherheitssoftware hält und plant, das Unternehmen zu Maßnahmen zu drängen, um den Aktienkurs zu steigern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2022 06:10 ET (10:10 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.