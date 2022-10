FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone angesichts einer Partnerschaft mit der Luxemburger Finanzholding Altice beim Glasfaser-Ausbau in Deutschland auf "Buy" belassen. Analyst Robert Grindle sieht in der Nachricht einen wesentlichen positiven Kurstreiber für den Telekom-Konzern, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Dies gehe einher mit anderen Portfolio-Maßnahmen, darunter der in Medienberichten thematisierte Verkauf weiterer Anteile an der Funkturm-Tochter Vantage Towers. Die Monetarisierung der Vantage-Towers-Anteile könne so etwas sein wie eine Erlösung für den Vodafone-Aktienkurs./tih/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 08:46 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

