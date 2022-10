FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10 Euro belassen. Die bisherigen Trends sollten bei dem Finanzinstitut anhalten, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf eine

anhaltende Stärke im Wertpapierhandel und eine weitere Erholung im Firmen- und Privatkundensegment. In der Summe erwartet der Experte ein "relativ unspektakuläres Quartalsergebnis"./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 10:11 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 10:17 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

