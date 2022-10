In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die Heizölpreise im Vortagesvergleich gestiegen. Mit einem Plus von im Schnitt 1,35 Cent pro Liter in Deutschland aktuell am meisten. In Frankreich zeichnet sich langsam ein Ende der Streiks an den französischen Raffinerien ab, nachdem sich zwei der beteiligten Gewerkschaften mit TotalEnergies einigen konnten. Bereits vor den im Dezember in Kraft tretenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...