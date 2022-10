Taipei (ots/PRNewswire) -Kurt Hugo Schneider, eine YouTube-Sensation mit über 13 Millionen Followern weltweit, ist weithin bekannt für seine Originale und kreativen Coverversionen sowie für seine bemerkenswerte Leistung im Bereich Popmusik. Nach der ersten Zusammenarbeit am hoch innovativen Musikvideo "Perfect Together" mit GIGABYTE AERO Creator Laptops im letzten Jahr, hat sich Kurt erneut mit GIGABYTE zusammengetan. Dieses Mal geht es um ein Musikvideo mit optischer Täuschung "My Forever", bei dem die Gaming-Monitore M28U Arm Edition und S55U zum Einsatz kommen. Dieses besondere Kooperationsvideo wurde bisher mehr als 11 Millionen Mal angesehen.Kurt verwendete zwei GIGABYTE M28U Arm Edition- (https://urldefense.com/v3/__https:/bit.ly/GIGABYTEM28UAE__;!!DaQGe0nW977OPw!j2w9uia6WkUVRDWphS0lbY84-9ujFcHefQUT0QYHmhalkWB2KbWAE1-5oD67EFTd0f63vVfLEfXxk02QFvII0Xc-De362t687MBQ$) und einen S55U-Gaming-Monitor in dem Video, in dem jede Sequenz perfekt getimt ist, so dass er und seine Co-Darstellerin Kait Weston über wunderschöne Displays miteinander interagieren können. "Ich bin so stolz darauf, wie dieses Video geworden ist", sagte Kurt in einem Kommentar zum YouTube-Video.Die M28U Arm Edition (https://bit.ly/GIGABYTEM28UAE) und S55U sind beides neue 4K-Monitore, die dieses Jahr von GIGABYTE eingeführt wurden. Die M28U Arm Edition verfügt über einen ergonomischen Monitorarm, der sich an jedes Desktop-Szenario anpasst, einschließlich PC-Gaming, Konsolengaming und sogar Streaming Media. Die Monitore der Arm Edition lassen sich dank der voreingestellten Armspannung und des VESA-Schnellspannsystems mühelos aufstellen. Ausgestattet mit dem SuperSpeed IPS-Panel und dem neuesten HDMI 2.1 liefert der M28U Arm Edition eine flüssige Bildwiederholrate von 144 Hz bei einer Reaktionszeit von 1 ms und bietet eine hervorragende Farbgenauigkeit mit 8-Bit-Farbtiefe und 94% DCI-P3-Farbraum. Der S55U ist ein 54,6-Zoll-QD-Display mit UHD-Auflösung, ausgestattet mit dem neuesten HDMI 2.1 und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für ein flüssiges Spielerlebnis und eine beeindruckende Bildqualität. Darüber hinaus bietet das S55U dank integrierter Streaming-Dienste zahlreiche Filme und Fernsehsendungen und lässt sich auch individuell anpassen, um Ihre gewünschten Anwendungen vom Android-System herunterzuladen.Um zu sehen, wie Kurt mit GIGABYTE zusammenarbeitet und die Magie ins Leben bringt, besuchen Sie bitte unsere Website:Musikvideo "My Forever" https://bit.ly/KHSMyForever"My Forever"-Video hinter den Kulissen https://bit.ly/KHSMyForeverBTSM28U Arm Edition Produktseite https://bit.ly/GIGABYTEM28UAES55U Produktseite https://bit.ly/GIGABYTES55UFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1905188/The_Talented_Music_Producer_Kurt_Hugo_Schneider_Produced_An_Optical.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-talentierte-musikproduzent-kurt-hugo-schneider-produzierte-eine-optische-illusions-mv-mit-gigabyte-4k-monitoren-301650601.htmlPressekontakt:Howard Chiu,NA Marketing Director,howardchiu@gigabyteusa.com; Angela Cheng,Social Media and Sponsorship Manager,angelacheng@gigabyteusa.comOriginal-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151871/5346342