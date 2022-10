Viel zu lachen gab es für Valneva-Aktionäre in den vergangenen Wochen nicht. So heftig war das Unternehmen zuletzt abgestürzt. Doch langsam aber sicher trägt die Arbeit der Franzosen Früchte. Die Aktie startet die neue Woche mit einem Plus von 6,5%. Dabei konzentriert sich Valneva auf Impfstoffe gegen das Chikungunyafieber und Borreliose. Außerdem konnten die Franzosen bereits frisches Geld einsammeln, um die Forschung weiter voranzutreiben…

So gelang es den Franzosen kürzlich, Investoren für eine Finanzierungsrunde von mehr als 100 Millionen Euro zu finden. Dabei wollte Valneva zunächst nur für 40 Millionen neue Aktien ausgeben. Doch der US-Biotech-Investor Deep Track Capital zeigte großes Interesse an Valneva, sodass die Kapitalerhöhung von den ursprünglich geplanten 40 Millionen Euro deutlich ausgedehnt wurde. Gerüchten zufolge haben die US-Amerikaner in etwa die Hälfte der gesamten Neuemission gezeichnet. Auch der ...

