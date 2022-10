Das Startup FastWay will in Italien in den nächsten zehn Jahren 15.000 Schnellladepunkte für Elektroautos im öffentlichen und halböffentlichen Bereich aufbauen. Die Leistungen sollen zwischen 50 kW und 400 kW liegen, wobei der hauptsächliche Fokus auf HPC-Ladepunkten mit 150 kW und 400 kW gelegt wird. FastWay wurde von den beiden Ingenieuren Paolo Esposto und Carlo Mereu gegründet. Laut der Mitteilung ...

