Unterföhring (ots) -"Das Mittelmeer ist ein großer Friedhof." Mit drastischen Worten spricht Papst Franziskus über das Schicksal der Menschen, die über das Mittelmeer versuchen zu flüchten. Über 20.000 Menschen sind in den vergangenen Jahren auf der Flucht ertrunken. Papst Franziskus: "Wir gucken uns an, was passiert. Und das Schlimmste ist, dass wir uns daran gewöhnen. 'Ah', wird gesagt, 'heute ist ein Boot gesunken, viele Vermisste.' Dieses Sich-daran-Gewöhnen ist eine schlimme Krankheit! Es ist eine sehr schlimme Krankheit!"Warum lassen wir zu, dass so viele Menschen im Mittelmeer ertrinken? ProSieben widmet sich dieser Frage und dem Thema Seenotrettung am kommenden Montag mit zwei Programmen in der Prime Time: Um 20:15 Uhr zeigt ProSieben die preisgekrönte Dokumentation "Route 4". Im Anschluss spricht Moderator Klaas Heufer-Umlauf mit Gästen über das Thema, das wir alle so gerne verdrängen.Was ist die Dokumentation "Route 4"?Die Hilfsorganisation "Sea-Eye" rettet seit Jahren Flüchtenden das Leben. Der Dokumentarfilm "Route 4" begleitet die Einsätze der "Sea-Eye"-Crew auf hoher See und zeigt, was auf der tödlichsten Fluchtroute der Welt passiert: dramatische Rettungsaktionen und menschliche Schicksale.Talk im AnschlussModerator Klaas Heufer-Umlauf spricht mit der Journalistin Franziska Grillmeier, der "Sea-Eye"-Mitarbeiterin Sophie Weidenhiller, dem Geflüchteten Zain Alabidin Al Kathir und Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, über Seenotrettung, Flüchtlingsströme und politische Tatenlosigkeit.ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Im Mittelmeer, also vor unserer Haustür, sterben täglich Menschen. Und wir schauen besonders in diesen Zeiten alle gerne weg. ProSieben möchte mit "Route 4" ein Zeichen für das Hinsehen, ein Zeichen für die Menschlichkeit setzen. Deshalb beschäftigen wir uns einen Abend lang mit der Situation der Menschen, die über das Mittelmeer flüchten. Der Film 'Route 4' zeigt die katastrophalen Zustände, die Organisationen wie 'Sea-Eye' versuchen zu verbessern - um Menschenleben zu retten."Einladung für MedienvertreterAnlässlich dieser Sonderprogrammierung lädt ProSieben zu einer digitalen Pressekonferenz mit ProSieben-Chef Daniel Rosemann und Moderator Klaas Heufer-Umlauf ein. Am Donnerstag, 20. Oktober, ab 13:45 Uhr.