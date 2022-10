Die Hoffnung auf positive Studiendaten treibt seit Tagen die Morphosys-Aktie an. Zum Wochenauftakt klettert der Biotech-Konzern sogar zweistellig und damit auf den höchsten Stand seit August. Sollte der SDAX-Wert die dortige Hürde überspringen, winkt ein Anstieg in den Bereich von 30 Euro. Morphosys eignet sich deshalb für eine Hebelspekulation.Die herbeigesehnten Daten erscheinen Ende November (DER AKTIONÄR berichtete). Das Beispiel Biogen und Eisai hat gezeigt, was passieren kann, wenn die Studienergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...