DJ Umtauschprogramm für ukrainische Griwna läuft am 30. Oktober aus

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzministerium und Bundesbank haben sich mit der Nationalbank der Ukraine darauf verständigt, das Angebot des Umtauschs von Griwna in Euro in Deutschland auslaufen zu lassen. Das gaben Finanzministerium, Bundesbank und Kreditwirtschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Das Programm ziele darauf ab, einen Beitrag zur Unterstützung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu leisten. Die zunächst rege Nachfrage habe mittlerweile stark nachgelassen. "Zuletzt haben nur noch sehr wenige Transaktionen stattgefunden", hieß es in der Mitteilung.

Die deutsche Kreditwirtschaft werde mit ihren an dem Programm teilnehmenden Banken und Sparkassen - in Abhängigkeit von den jeweiligen Schalteröffnungszeiten - nur noch bis spätestens zum 30. Oktober Griwna annehmen und umtauschen. Der letzte Bankarbeitstag zum Umtausch sei somit im Regelfall der 28. Oktober.

