FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Aixtron vor Zahlen zum dritten Quartal um gleich zwei Stufen von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 22 auf 28 Euro angehoben. Neben der zu erwartenden robusten operativen Performance rechnet Analyst Armin Kremser in einer am Montag vorliegenden Studie mit "Window Dressing" als Kurstreiber für den Halbleiterausrüster. Wegen der in diesem Jahr guten Kursentwicklung dürften demnach viele Fonds ein starkes Interesse daran haben, Aixtron als Position ausweisen zu können./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 13:11 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 13:17 / MESZ

DE000A0WMPJ6