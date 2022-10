FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cropenergies von 16,30 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Südzucker-Tochter habe im ersten Halbjahr vom Vorteil hoher Verkaufspreise und günstig abgesicherter Einkaufspreise profitiert, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese gute Konstellation gehe zum Jahreswechsel aber zu Ende, wenn sich die Kosten dann anpassen werden. In Abwägung aller Faktoren erhöhte er leicht den fairen Wert./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 11:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 11:40 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LAUP1

