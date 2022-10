DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:13 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.639,75 +1,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.893,75 +1,4% Euro-Stoxx-50 3.408,50 +0,8% -20,7% Stoxx-50 3.398,29 +0,9% -11,0% DAX 12.555,75 +0,9% -21,0% FTSE 6.908,29 +0,7% -7,1% CAC 5.978,92 +0,8% -16,4% Nikkei-225 26.775,79 -1,2% -7,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 137,34 +1,26 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,24 -0,11 +2,42 US-Rendite 10 J. 3,94 -0,08 +2,43

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,68 85,61 +0,1% +0,07 +21,7% Brent/ICE 91,94 91,63 +0,3% +0,31 +25,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 132,11 142,00 -7,0% -9,89 +118,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.657,00 1.644,60 +0,8% +12,41 -9,4% Silber (Spot) 18,56 18,28 +1,6% +0,29 -20,4% Platin (Spot) 914,45 899,35 +1,7% +15,10 -5,8% Kupfer-Future 3,45 3,44 +0,4% +0,02 -22,0%

Die Ölpreise legen leicht zu. Der Preis für die Sorte Brent steigt um 0,3 Prozent, WTI um 0,1 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf Wirtschaftsmaßnahmen Pekings, welche stützend auf die Öl-Nachfrage wirken dürften.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kräftigen Abgaben zu Wochenschluss dürfte die Wall Street am Montag mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 1,1 Prozent zu. Ob diese im Handelsverlauf gehalten werden können, bleibt angesichts des sehr volatilen Umfelds jedoch abzuwarten. Am Freitag hatten deutlich gestiegene Anleiherenditen die US-Börsen nach einer Erholungsbewegung am Donnerstag wieder kräftig ins Minus gedrückt. Am Markt werden angesichts des Inflationsdrucks weitere Zinserhöhungen der Notenbanken erwartet, was die Sorge vor einer Rezession hoch hält und den Markt verunsichert. Konjunkturseitig wird noch vor Handelsbeginn der Empire State Manufacturing Index für Oktober veröffentlicht. Unter den Einzelwerten rücken Goldman Sachs vorbörslich um 0,6 Prozent vor. Das Finanzinstitut will Informanten zufolge seine größten Geschäftsbereiche in drei Sparten aufteilen und damit eine der größten Umstrukturierungen in der Geschichte der Bank vornehmen. Splunk steigen um 5,5 Prozent, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass der aktivistische Investor Starboard Value einen Anteil von knapp 5 Prozent an dem Unternehmen für Analyse- und Sicherheitssoftware hält und plant, das Unternehmen zu Maßnahmen zu drängen, um den Aktienkurs zu steigern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen drehen am Montagmittag ins Plus. Nach den jüngsten Kursturbulenzen zeigt sich der Markt stabilisiert. Befestigt zeigen sich auch die britischen Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger Titel fällt auf 4 Prozent. Hintergrund ist der Rückzieher des neuen britischen Schatzkanzlers in der Frage der Steuern. Einen Tag nach seiner Ernennung hat Jeremy Hunt "schwierige Entscheidungen" zur Korrektur der Wirtschaftspläne von Premierministerin Liz Truss angekündigt und auch Steuererhöhungen in Aussicht gestellt. Die Aktie von Hargreaves Lansdown fällt in London um 6,6 Prozent, nachdem der Finanzdienstleister einen Rückgang des verwalteten Vermögens im ersten Quartal gemeldet und mitgeteilt hat, dass Chief Executive Chris Hill beschlossen hat, sich zurückzuziehen. Lufthansa gewinnen 1,5 Prozent. Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings hat um Mitternacht ein dreitägiger Streik begonnen. Einen Belastungsfaktor für die Lufthansa-Aktie stellt der Streik nicht dar. Draeger fallen um 6 Prozent. Lieferverzögerungen und höhere Kosten haben dem Medizintechnikkonzern im dritten Quartal einen Umsatzrückgang und einen operativen Verlust beschert. Drägerwerk kann die Jahresziele nach eigenen Angaben nun nicht mehr erreichen. Hypoport verlieren 4 Prozent. Nach einem starken ersten Halbjahr geht das Geschäft mit Immobilienfinanzierungen derzeit zurück, wie das Unternehmen mitteilte. Morphosys steigen um 11,5 Prozent. Der nächste Katalysator steht für die Analysten von Stifel am 30. November an, wenn der Partner von Morphosys, Roche, die Studiendaten zu Gantenerumab vorlegt. JP Morgan geht dagegen in einer Research-Note davon aus, dass erste Daten für den Antikörper gegen Alzheimer schon früher vorgelegt werden könnte, so ein Händler.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:09 Uhr Fr, 17:03 % YTD EUR/USD 0,9745 +0,2% 0,9747 0,9753 -14,3% EUR/JPY 144,99 +0,4% 144,97 144,73 +10,8% EUR/CHF 0,9758 -0,2% 0,9774 0,9970 -5,9% EUR/GBP 0,8625 -0,5% 0,8640 0,8667 +2,7% USD/JPY 148,77 +0,2% 148,73 148,34 +29,2% GBP/USD 1,1299 +0,7% 1,1265 1,1248 -16,5% USD/CNH (Offshore) 7,2108 -0,1% 7,2076 7,2095 +13,5% Bitcoin BTC/USD 19.522,57 +1,9% 19.291,26 19.476,70 -57,8%

Am Devisenmarkt gibt der Dollar etwas nach. Der Dollar-Index verliert 0,4 Prozent. Das britische Pfund zeigt sich nach dem Vertrauensverlust in die politische Führung in den vergangenen Tagen etwas fester. Gegenüber dem Dollar notiert das Pfund 0,7 Prozent höher. Der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt hatte am Wochenende die meisten politischen Maßnahmen von Premierministerin Liz Truss rückgängig gemacht. Die Währungsexperten von MUFG gehen davon aus, dass die Gewinne begrenzt sein dürften. Das Pfund habe bereits alle Verluste nach dem Mini-Budget wieder wettgemacht, was weitere Aufwärtsbewegungen aufgrund weiterer Regierungsmaßnahmen zur Wiederherstellung des Marktvertrauens in den britischen Anleihe-Markt begrenzen dürfte, so die Analysten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Montag mehrheitlich den schwachen Vorgaben der Wall Street gefolgt. Im Handel schaute man auch gen China, wo die KP zwiespältige Signale aussendete. Zum Auftakt des Parteitags der Kommunistischen Partei (KP) hatte Präsident Xi Jinping seine Landsleute dazu aufgerufen, sich "auf die schlimmsten Fälle vorzubereiten". Taiwan drohte er mit einem Militäreinsatz. Es gab kaum Anzeichen für ein Nachlassen der Null-Covid-Kampagne, die die Wirtschaft belastete. Gerade die ständigen Lockdowns bremsen die chinesische Wirtschaft seit Monaten aus. Die chinesische Zentralbank hat ihre Leitzinsen derweil unangetastet gelassen. Zugleich pumpte die Notenbank 500 Milliarden Yuan (69,6 Milliarden US-Dollar) in den Markt. In China konzentrierten sich Anleger auf die positiven Aspekte der Xi-Rede. Zudem sprachen Vertreter des Staates von einer Verbesserung der Konjunktur. Gestützt wurde der Markt von den Sektoren Rüstung und Software, die Aufschläge dort machten Verluste unter Kohleaktien wett. China Coal Energy büßten 2,8 Prozent ein - der Kohleabsatz brach um 12 Prozent im September ein. Der Nikkei-Index in Tokio wurde von schwachen Technologietiteln belastet. Mitsubishi UFJ Financial Group stiegen um 2,4 Prozent - gestützt von einer Genehmigung der US-Behörden zum geplanten Verkauf von Union Bank. In Südkorea stützten Chemie- und Biotechnologiewerte den Markt. Die Internetpapiere Kakao stürzten um 5,9 Prozent ab. Ein Feuer in einem Rechenzentrum hatte zu einem Ausfall von Diensten am Wochenende geführt. Posco Chemical stiegen um 6,9 Prozent, die Gesellschaft baut ihr Batteriegeschäft weiter aus. Die Börse in Sydney wurde von Energie- und Rohstofftiteln belastet. Die Papiere des Baustoffanbieters Adbri brachen 22 Prozent ein, der CEO trat nach einem schwachen Ausblick zurück.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen am Montag wieder etwas zurück. Die iTraxx-Indizes werden damit wieder auf dem Niveau vom Freitagmittag gehandelt, nachdem sie am späten Freitag gestiegen waren. Händler warten auf weitere Impulse von der Berichtssaison zum dritten Quartal. Daneben stehen die nächsten Notenbanksitzungen im Blick, von ihnen werden weitere Leitzinserhöhungen erwartet. Der Empire State Manufacturing Index am Nachmittag dürfte dagegen kaum für neue Impulse sorgen. Denn wegen des anhaltenden Inflationsdrucks zusammen mit den robusten Arbeitsmarktindikationen ist eine Abkehr der Fed vom Straffungskurs auch bei schwächeren Daten zunächst wenig wahrscheinlich.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

wird in die klinische Phase-III-Prüfung seines Menopausemedikaments Elinzanetant auch Frauen mit Brustkrebs und hohem Brustkrebsrisiko aufnehmen, die unter Hitzewallungen als Folge ihrer Krebstherapie leiden. Der Pharma- und Agrarkonzern gab eine entsprechende Erweiterung seines laufenden Entwicklungsprogramms Oasis bekannt. Rund 400 Frauen in 15 Ländern sollen in die Studie aufgenommen werden.

K+S

