HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3468 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/26 geht es um einen Schweiz-Auftrag für die VAS AG, die noch im Q4 an die Wiener Börse will. Weiters um einen Nachhaltigkeits-Schlussrang für Österreich in einem Ranking aus 44 Nationen, der mich noch lauter "KESt-Reparatur" rufen lässt. Ärgern muss ich mich über den Sager, dass man am Sparbuch Geld verliert, denn auch bei Aktienveranlagungen gibts ja den Faktor Geldentwertung für den Gesamtdepotstand. Bei S Immo und Immofinanz hoffe ich, dass CPI Property das Gleiche ...

