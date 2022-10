Wegen Rückstellungen von knapp 900 Mio Dollar für drohende Kreditausfälle sank der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 7,1 Mrd Dollar.Charlotte - Die verschlechterte Wirtschaftslage hat bei der Bank of America im dritten Quartal weniger am Gewinn gezehrt als erwartet. Wegen Rückstellungen von knapp 900 Millionen US-Dollar für drohende Kreditausfälle sank der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 7,1 Milliarden US-Dollar, wie das Geldhaus am Montag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte.

