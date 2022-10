Den letzten markanten Höhepunkt markierte Morphosys bei 146,30 Euro im Januar 2020 und ging anschließend in eine vorläufige Konsolidierung über. Diese wurde jedoch in einen Crash durch den Bruch der Marke von 65,25 Euro umgewandelt und brachte Verlust auf 16,08 Euro bis Anfang September hervor. Aber bereits seit Mai dieses Jahres hat die Abwärtsdynamik sichtlich abgenommen und ist in eine Seitwärtsphase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...