K+S 3.37% Schneeleopard (20122012): Hier etwas stärker zugekauft, da Aktie an sich billig ist und der Newsflow gut sein sollte, was aktuell nicht bei vielen Aktien der Fall ist. Ist aber eher kein Langfristinvest für mich, da der Kurs historisch gesehen ziemliche Ausschläge macht und auch schwer berechenbar ist. Ansonsten wäre die Aktie eigentlich ziemlich billig, so dass ich hoffe, dass sie bei den nächsten Zahlen nach oben reagiert. (17.10. 12:38) >> mehr comments zu K+S: www.boerse-social.com/launch/aktie/ks_aktiengesellschaft AT&S -0.69% Schneeleopard (20122012): Vorsichtig zugekauft, da der Halbleiterindex stark gefallen ist. Demgegenüber stehen 2,54 EUR Gewinn je Aktie im 1. Quartal. Ist auch eher immer ...

