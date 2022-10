Hochgradig + Oberflächennah: Classic Minerals: Wichtiger Schritt Richtung baldiger Goldproduktionsbeginn

Anzeige / Werbung

Diese Option der Auftragsverarbeitung für das Erz von Kat Gap wurde schon einmal gewählt, berechnet aber fallen gelassen. Inzwischen konnte die Ressource verdoppelt werden und der Goldpreis ist nun verdreifacht.



Für die geplante Goldproduktion auf dem Kat-Gap-Goldprojekt hat Classic Minerals Limited (ASX: CLZ, FSE: 2I7) eine Zwischenlösung für die Verarbeitung des Golderzes gefunden. Sie wird bis zur endgültigen Genehmigung der Gekko-Anlage von Barto Gold Mining als Subunternehmer im 120 Kilometer entfernten Marvel Loch durchgeführt werden. Damit rückt die Goldproduktion auf Kat Gap wieder einen entscheidenden Schritt näher, denn eine weitere aufschiebende Bedingung der Finanzierungsvereinbarung mit Goldvalley Brown Stone Pty konnte zufriedenstellend gelöst werden.

Dank der hohen Goldgehalte und der oberflächennahen Mineralisierung besteht für Classic Minerals die Möglichkeit, Kat Gap im Schnellverfahren in die Produktion zu überführen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist das Unternehmen bestrebt, eine Einnahmequelle zu erschließen, welche die Kosten für den Produktionsbeginn abdeckt. An dieser Stelle kommen die Abbau- und Verarbeitungsverträge ins Spiel, die Classic Minerals im September mit Goldvalley Brown Stone Pty geschlossen hat.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Classic Minerals und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/Classic oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Sie sehen vor, dass Goldvalley die Produktion auf Kat Gap finanziert und dafür einen Anteil von 30 Prozent an den Gewinnen erhalten wird, die durch die Goldproduktion in Kürze entstehen werden. Noch stehen die Verträge unter einem gewissen Vorbehalt, weil im Vorfeld noch einige Fragen abschließend geklärt werden müssen. Eine dieser Fragen ist, wie das auf Kat Gap geförderte Golderz verarbeitet werden soll, bevor die Gekko-Anlage vollständig genehmigt ist und ihren Betrieb aufnehmen kann.



Classic Minerals kann Kat Gap nun im Schnellverfahren in Produktion bringen

Diese wichtige Frage konnte Classic Minerals beantworten, indem es mit Bato Gold Mining eine unverbindliche Absichtserklärung abgeschlossen hat. Barto Gold Mining ist der Eigentümer der Southern Cross Gold Operation. Hier wurde im Jahr 2017 in Marvel Loch eine neue Verarbeitungsanlage mit einer täglichen Kapazität von einer Million Tonnen errichtet. Damit sind in einer Entfernung von rund 120 Kilometer von Kat Gap alle Einrichtungen vorhanden, die nötig sind, um den Mahlbetrieb und die Verarbeitung des auf Kat Gap geförderten Goldes zu ermöglichen.



Da die Anlage noch über genügend freie Kapazitäten verfügt, ist es Barto Gold Mining problemlos möglich, auch das auf Kat Gap geförderte Erz zusätzlich zu verarbeiten und das in ihm enthaltene Gold zu gewinnen. Für Classic Minerals bedeutet diese Vereinbarung im Gegenzug, dass die Goldproduktion auf Kat Gap sehr schnell beginnen kann und nicht erst die vollständige Genehmigung der Gekko-Anlage abgewartet werden muss.







Mit dem Start der Gekko-Anlage wird die Goldproduktion nochmals günstiger werden

Sobald diese Genehmigung vorliegt, dürften die Kosten der Goldproduktion nochmals deutlich sinken, weil die 120 Kilometer langen Fahrten zur Verarbeitungsanlage von Barto Gold Mining entfallen können und durch wesentlich kürzere Strecken bis zur eigenen Gekko-Anlage direkt auf Kat Gap ersetzt werden. Nicht ganz so stark werden die Kosten für die Goldaufbereitung sinken, denn auch der Betrieb der eigenen Gekko-Anlage will bezahlt werden. Doch zumindest wird sich Classic Minerals die Marge sparen können, die Barto Gold Mining für seine eigenen Dienstleistungen dem Unternehmen berechnet.



Gemeinsam mit Goldvalley treibt Classic Minerals den Produktionsbeginn auf Kat Gap zügig voran und beide Partner nutzen die noch verbleibende Zeit, um einen optimalen Abbaubetrieb zu planen und sicherzustellen. Das übergeordnete Ziel ist dabei, die Kosten so niedrig und überschaubar wie möglich zu halten, um für die eigenen Aktionäre den größtmöglichen Gewinn zu erzielen.



Für die investierten Classic-Minerals-Aktionäre stellt die Zusammenarbeit mit Barto Gold Mining deshalb eine sehr positive Nachricht dar. Sie räumt eines der noch verbleibenden Hindernisse aus dem Weg und lässt den baldigen Beginn der Goldproduktion auf Kat Gap einen großen Schritt näherkommen.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Classic Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Classic Minerals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000CLZ3