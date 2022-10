Der Goldpreis kann sich zum Wochenauftakt leicht erholen. Nachdem der Goldpreis die vergangene Woche mit einem Minus von 90 Dollar im Vergleich zum Hoch aus dem Oktober abgeschlossen hatte, ist das aber auch nicht verwunderlich. Gold ist reif für eine technische Gegenbewegung. Doch an der Wall Street rechnet man mit weiter fallenden Kursen.Die wöchentliche Umfrage des Internetportals kitco.com offenbart, dass das Gros der Profis an der Wall Street, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, mit fallenden ...

