Vorreiter im Bereich Decision Intelligence überbrückt Lücke zwischen Beschaffung und Lieferkette zur Verwaltung von Ausgaben und Lieferungen in Echtzeit

Aera Technology, das Unternehmen für Decision Intelligence, gab heute bekannt, dass es in die von Spend Matters zusammengestellte Liste der "50 Anbieter, die beobachtet werden sollten" aufgenommen und als "schnell aufstrebender Innovator im Markt für Beschaffung und Lieferkette" bezeichnet wurde.

Die speziell im Hinblick auf intelligente Entscheidungsfindung gebaute Aera Decision Cloud befähigt Unternehmen, die Daten in ihren Software-Systemen zu nutzen und damit die Entscheidungsfindung zu digitalisieren, zu verbessern und zu automatisieren, um auf Veränderungen zu reagieren und die Agilität zu optimieren. Die Aera Decision Cloud versteht, wie ein Geschäft funktioniert, gibt Empfehlungen in Echtzeit ab, stellt Ergebnisprognosen und trifft selbständig Maßnahmen.

Aera schließt die Lücke zwischen Lieferkette und Beschaffung, verbindet Beschaffung, Nachfrage, Bestand, Auftragserfüllung, Logistik, Vertrieb und Marketing und mehr in einer integrierten Plattform -, um Entscheidungen schnell und präzise umzusetzen und holistische Geschäftsziele zu erreichen. Die für den Einkauf zuständigen Mitarbeiter erhalten ein transaktionsorientiertes Beschaffungssystem mit der Fähigkeit, mit Zulieferern zu kooperieren. Dieses befindet sich mitten in der Aera Decision Cloud-Plattform, um Decision Intelligence problemlos anzuwenden und damit die Ausgaben und Lieferungen in Echtzeit zu verwalten.

"Die Lösung von Aera befasst sich mit einem erfolgskritischen Geschäftsbereich dem Entscheidungsfindungsverfahren mit einer Mischung aus Analytik, KI, Orchestrierung und Konfigurationsfähigkeiten. Die Kunden können eine umsetzbare Datenerfassung entwickeln und ihre Entscheidungsfindung automatisieren und verbessern, indem sie die Konnektivität der Lösung ausnutzen. Da diese mehrere Geschäftsfunktionen abdeckt, werden die Kunden potenziell in die Lage versetzt, aus Silos auszubrechen und verschiedene Teile der Organisation miteinander zu verbinden. Maßnahmen können automatisiert, überwacht oder manuell ausgeführt und zudem von internen Nutzern oder von Zulieferanten vorgenommen werden", erläuterte Bertrand Maltaverne, Sr. Analyst (Supplier Management and Sourcing), Spend Matters.

"Es ist uns eine große Ehre, von Spend Matters für unsere Beschaffungsinnovation als eines der "50 zu beobachtenden Unternehmen" gewürdigt zu werden", so Shariq Mansoor, Gründer und Chief Technology Officer, Aera Technology. "Bei Aera verwirklichen wir ein lückenloses Liefermanagement durch die Bereitstellung einer vollständig transaktionsorientierten Umgebung zur Automatisierung von Einkaufsentscheidungen in Echtzeit. Wir geben den Beschaffungsteams die Technologien und Tools in die Hand, um Lieferkettenrisiken zu managen, Kosten zu senken und die Geschäftsleistung zu verbessern und zwar in dem heute erforderlichen Tempo."

Nachstehend einige Beispiele für Einkaufsentscheidungen, die sich mit der Aera Decision Cloud verbessern und automatisieren lassen:

Wie lassen sich Rohstoffbestellungen mit Null-Nachfrage vermeiden?

Kann die Nachfrage konsolidiert werden, um den besten Preis zu erzielen?

Wie lassen sich Kaufpreisschwankungen (PPV) vermeiden?

Welche Handlungsanweisungen der Materialbedarfsplanung (MRP), wie Expedites (beschleunigen), Defers (verschieben) oder Cancels (stornieren), sollten ausgeführt und welche ignoriert werden?

Wie lässt sich vor dem Lieferdatum absehen, ob kritische Lieferungen verspätet eintreffen werden?

Welche anderen Lieferer sollten ausgewählt werden, wenn der bestehende Zulieferant als Risiko markiert wird?

In welchem Fall sollten Kundenlieferungen vorgezogen werden, wenn eine Produktionsverzögerung bevorsteht?

Wie können Zahlungsbedingungen und Abschläge in Verträgen neu ausgehandelt werden, um den Cashflow-Zuwachs zu steigern?

und andere mehr .

Weitere Informationen darüber, wie Aera die Beschaffung transformiert, erhalten Sie unter www.aeratechnology.com/skills/procurement.

Über Spend Matters

Spend Matters ist die führende Marktanalyse-Plattform für Einkaufs- und Lieferkettenfachleute. Spend Matters kombiniert tiefgreifende Technologie-Analysen und maßgeschneiderte Beratungsdienste mit täglicher Berichterstattung und kuratierten Forschungsinhalten. CPOs, Berater, Investoren und Lösungsanbieter schätzen Spend Matters als Partner für Informationen über Beschaffungstechnologien.

Über Aera Technology

Aera Technology ist das Unternehmen für Decision Intelligence, eine intelligente Entscheidungsfindung für echte geschäftliche Agilität. Die innovative Cloud-Plattform des Unternehmens lässt sich in bestehende Systeme integrieren, um Geschäftsentscheidungen in Echtzeit zu treffen und umzusetzen. Im Zeitalter der digitalen Beschleunigung unterstützt Aera Unternehmen weltweit dabei, auf das sich ständig verändernde Umfeld zu reagieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.aeratechnology.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221017005025/de/

Contacts:

Zoe Kine

Tel.: 415-497-5285

E-Mail: zoe.kine@aeratechnology.com