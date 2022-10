Frische Daten zur Wirtschaft in den USA: Der New York Empire State Index (Oktober) ist mit -9,1 schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war -4,0; Vormonat war -1,5). Damit ist der Index nun seit drei Monaten in Folge im negativen Bereich! NY Empire State Manufacturing Index in the United States decreased to -9.10 points in October ...

