Paris (ots/PRNewswire) -PARIS, 17. Oktober 2022 Nach der Ankündigung eines Auktionsumsatzzuwachses von 26% (sein bester Start ins Jahr seit drei Jahren) im ersten Semester 2022 durch das Vereinigte Königreich, ist London Gastgeberin der Kunstmessen Frieze und Frieze Masters. Parallel zu diesen Kunstmessen (vom 12. bis zum 16. Oktober in Regent's Park) stehen natürlich mehrere Prestige-Auktionen in der Stadt auf dem Programm. London, das lange die Hauptstadt des weltweiten Kunstmarktes war, ist weiterhin der zweit wichtigste Marktplatz weltweit. Angesichts von Brexit, dem Aufstieg Honkongs und der Digitalisierung von Kunst, kann diese Position Londons allerdings nicht mehr als selbstverständlich angesehen werden.Auktionsumsatz im Segment der Bildenden Künste - London vs. Hong KongThierry Ehrmann, der Geschäftsführer von Artmarket.com und Gründer von Artprice erinnert: "Im 18. Jahrhundert war London Schauplatz der Gründung bedeutender Auktionshäuser, etwa Christie's, Sotheby's, Phillips und Bonhams. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich New York zum Nervenzentrum der zunehmenden Globalisierung des Kunstmarkts, der mit der Ankunft der Telekommunikation und dem späteren Internet flüssiger wurde. Heute gibt es Meisterwerke, die zu Bestpreisen in Hongkong verkauft werden, Paris hofft darauf, vom Brexit zu profitieren und ein ganzer Bereich des Kunstmarkts eilt in Richtung Web3, das die Dezentralisierung des Marktes weiter vorantreiben wird."Während die weltweite Konkurrenz zunimmt, kann London beim Verkauf alter Meister, zeitgenössischer Kunst und bei der Kunst der Nachkriegszeit auf seinen soliden Ruf zählen; aber es muss sich auch als Zentrum für Austausch und Innovation im Bereich der Ultra-Contemporary Art behaupten. Dieses Segment wurde durch massive Preissteigerungen (und die NFT-Revolution), die eine positive und negative Wirkung haben, zur treibenden Kraft auf dem weltweiten Kunstmarkt; das Wachstum in Hongkong spiegelt dieses Phänomen zur Gänze wider.Ein Netzwerk von Kunstmessen der Marke FriezeIn der Kunstwelt ergeben sich Synergien meistens aus einer Kombination aus Stilen und Epochen, etwa der Auftritt von Jeff Koons, Takashi Murakami oder Anish Kapoor im Schloss Versailles bei Paris. Diese Mischung erklärt auch teilweise, warum Galerien gerne junge Künstler neben den bekanntesten, ehrwürdigen Namen der Kunst des 20. Jahrhunderts präsentieren wollen, deren Kunstwerke sie repräsentieren. Auch Frieze spielt die Karte der gleichzeitigen Organisation einer Messe, die sich der zeitgenössischen Kunst und einer weiteren, die sich den alten Meistern widmet, womit sie die zeitgenössische Kunst in eine kunsthistorische Perspektive setzt. Einige angesehene Galerien, einschließlich Continua, Kamel Mennour und Skarstedt ziehen es allerdings vor, sich mehr auf die "Vergangenheit" als auf die "Gegenwart" zu konzentrieren, obwohl man eigentlich das Gegenteil erwarten würde.Die Frieze Gruppe erkannte auch die Vorteile geografischer Vielfalt im oberen Marktsegment des Kunstmarkts und folgt mit diesem Ansatz jenem der bedeutendsten Auktionshäuser. Frieze, das in den frühen 2000er Jahren im Zentrum der britischen Hauptstadt gegründet wurde, wurde anschließend in die USA exportiert; zuerst nach New York (2016), dann nach Los Angeles (2019). In diesem Jahr ging es mit der ersten Ausgabe von Frieze Seoul nach Asien, und Frieze kann nun sagen, dass es sich zu einem der härtesten Konkurrenten der MCH Gruppe entwickelt hat. Letztere organisiert die renommierte Art Basel Fairs in Basel, Miami, Hongkong und mit Paris+ (vom 20. bis 23. Oktober 2022) im Grand-Palais Éphémére, bald in Frankreich,.London, Kopf an Kopfrennen mit Honkong2021 lag Hongkong (1,7 Milliarden Dollar) im Segment der Bildenden Künste nicht weit hinter London (1,9 Milliarden). Wenn wir allerdings auf das Segment der zeitgenössischen Kunst schauen (Künstler, die nach 1945 geboren sind), so fällt der Vergleich günstiger für Hongkong aus (700 Millionen Dollar vs. 432 Millionen in London). Asiatische Käufer treiben die Preise zeitgenössischer Kunst schneller nach oben als in jedem anderen Land der Welt. Tatsächlich bietet der Auktionskunstmarkt in Hongkong mit nur 2160 zeitgenössischen Losen (ein Drittel der Anzahl von London, 6 500) den bei weitem höchsten Durchschnittspreis für zeitgenössische Kunst auf dem Planeten: 325 000 Dollar im Jahr 2021.2021 Auktionsumsatz nach Schaffensperiode London vs. HongkongDie meisten Auktionshäuser schätzen die Energie, die durch die "Sonderverwaltungsregion" von China fließt, und sie ziehen diese jener in der britischen Hauptstadt wegen einiger der emblematischsten Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts, etwa Jean-Michel Basquiat, Gerhard Richter und Adrian Ghenie, vor. Tatsächlich hat die Strategie der größten Auktionshäuser, als Alternative Werke der modernsten Künstler in New York, London und Hongkong anzubieten, eine bestimmende Wirkung auf die relativen Erfolge von Amerika, Europa, und Asien auf dem globalen Auktionsmarkt.Die Strategie ist offensichtlich beim Ultra-Contemporary Segment (Künstler unter 40); Werke der neuen Superstars auf dem Kunstmarkt - Matthew Wong (1984-2019), Avery Singer (1987) Aboudia Diarrassouba (1983) Amoako Boafo (1984), usw. - werden in allen drei Städten angeboten und erreichen Gebote, die oft die bereits kühnen Schätzwerte der Auktionshäuser überschreiten.Im Westen führen die Vereinigte Staaten und Großbritannien den Kunstmarkt an. (http://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022/the-united-states-and-the-uk-lead-the-dance-in-the-west)In diesem Kontext ist Phillips zunehmend von dieser Dynamik abhängig, um für seine Angebote zeitgenössischer Kunst und von Kunst der Nachkriegszeit einen Anreiz zu schaffen, auf die es sich neben Uhrenbau, Juwelen und Design spezialisiert hat. Parallel dazu kündigte Phillips kürzlich eine Partnerschaft mit Yongle an, um Versteigerungen in Hongkong und Beijing zu organisieren und unterstreicht damit die enorme Anziehungskraft des chinesischen Marktes. Bereits 2021 ging Phillips eine Partnerschaft mit Poly Auction ein, um vier Versteigerungen zu organisieren, die insgesamt 176 Millionen Dollar einbrachten.Während sich der Markt neu konfiguriert...Derzeit hält London im Triumvirat, das den globalen Kunstmarkt beherrscht, eine unwiderlegbare Stellung. Die britische Hauptstadt scheint sogar den Weg zurück zum Wachstum gefunden zu haben, auch wenn ihre Auktionsumsätze immer noch unter dem Niveau von 2008 oder 2014 liegen. Darüber hinaus könnte es sein, dass es London nur wegen einer von China auferlegten, drastischen Null-Covid-Politik geschafft hat, Hongkong im 1. Halbjahr zu überholen. Der Kunstmarkt von Hongkong wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres sehr wahrscheinlich wieder anziehen.Unterdessen... findet nur eine Woche nach Frieze London, die namhafte Kunstmesse Paris+ by Art Basel in Paris statt. Die erste Ausgabe von Paris+ (welche die FIAC ersetzt) weckt viele Erwartungen.Im Hinblick auf die Digitalisierung von Kunst und auf den Kunstmarkt sind rasche Veränderungen, insbesondere mit der Bereitstellung von 3.0: nft.christies.com des Auktionshauses Christie's, zu beobachten.Es kann sein, dass London von seiner langen Geschichte und seinem ausgezeichneten Ruf bei Auktionen im Bereich der Bildenden Künste noch länger zehren wird. 