Wien (www.fondscheck.de) - Die Freiburger Vermögensmanagement, kurz FVM, hat ihr Team mit Christoph Heckel verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde sich künftig bei dem unabhängigen Vermögensverwalter um die Vermögensstrukturen von Privatkunden, Unternehmen und Stiftungen kümmern. Darüber hinaus solle Heckel an der Weiterentwicklung der FVM mitarbeiten. Heckel habe zuletzt über 20 Jahre an der Spitze der Vermögensverwaltung der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau gestanden. ...

