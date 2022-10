Der neue Börsendienst FAST BREAK aus unserem Hause hat nun die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200% Performance in nur wenigen Tagen. Erfahren Sie hier mehr: https://bit.ly/3yODr8S Der fortschreitende Populismus in den USA bereitet nicht nur Ray Dalio mehr Sorgen als die Zinspolitik der Zentralbanken. Die politische Situation schaffe allgemein Ungewissheit - und nichts sei an der Wall Street mehr verhasst als Ungewissheit, sagt Wall Street-Expertin Sandra Navidi im w:o TV-Interview. Es stehe viel auf dem Spiel. Und die nächsten Präsidentschaftswahlen entscheiden, ob die USA eine Demokratie bleiben, oder in Richtung Autokratie abdriften werden, so Navidi. Wie die politische Situation die USA auch als Investitionsstandort gefährdet, sehen Sie im Video. 00:00 Einleitung 00:50 USA an einem Kipppunkt 01:42 Relevanz für Investoren 02:45 USA vor Bürgerkrieg - 04:17 USA als Investitionsstandort 05:52 Nächste Präsidentschaftswahlen