Nach den jüngsten Verlusten und auch dank guter Konzernbilanzen stehen die Zeichen an den US-Börsen zum Wochenstart auf Erholung. Vor allem Tech-Aktien waren am Freitag wieder auf Talfahrt gegangen und machen aktuell wieder Boden gut. Zugleich legten weitere US-Banken ihre Geschäftsberichte vor. In New York notierte Aktien chinesischer Unternehmen profitierten zudem von Aussagen des Staatspräsidenten Xi Jinping, der ihnen Unterstützung zusicherte.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

