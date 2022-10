DJ TAGESVORSCHAU/18. Oktober 2022 (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 9 Monate *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September 08:00 DE/Baugenehmigungen August 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe August 09:30 LU/Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil zur Bildung eines verkleinerten Aufsichtsrats bei SAP nach Umwandlung von einer AG in eine europäische SE *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 7-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q 13:00 DE/FDP-Fraktionschef Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q 13:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote bei Deutsch-Spanischem Forum der Bertelsmann-Stiftung, Berlin 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q 14:00 DE/PK mit Bundeskanzler Scholz nach 2. Treffen der Allianz für Transformation, Berlin 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 80,0% zuvor: 80,0% 17:45 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Hauptstadtempfang der Bundesbank 20:00 US/US Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC), Teilnahme an Podiumsdiskussion auf WorkRise-Konferenz *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 23:30 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC), Teilnahme an Podiumsdiskussion vor dem Women Corporate Directors Minnesota Chapter *** 23:30 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 1Q - DE/Fortsetzung des Pilotenstreiks bei Lufthansa-Tochter Eurowings (bis 19.10) - AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 3Q - CN/Fortsetzung Parteitag der Kommunistischen Partei (bis 22.10) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

