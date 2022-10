DJ POLITIK-BLOG/Lindner sprach mit Klimaaktivisten

Lindner sprach mit Klimaaktivisten

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach Angaben aus Kreisen seines Ministeriums mit den Klimaaktivisten gesprochen, die am Montag in das Ministerium gelangt sind. "Das Büro des Ministers wurde nicht blockiert", hieß es in den Kreisen. Lindner befinde sich im Haus. "Er hat mit den Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen und deutlich gemacht, dass ihm die Frage der globalen Verschuldung insbesondere von Entwicklungs-, von Niedrigeinkommens- und Schwellenländern ein wichtiges Anliegen ist." Der FDP-Politiker hatte zuvor bereits getwittert, in Washington hätten sich internationale Finanzminister zur Verschuldung mit afrikanischen Staaten getroffen. "Da bleiben wir dran. Die Aktion hätte ich also nicht gebraucht, den Dienst hat sie aber nicht gestört."

Klimaaktivisten besetzen Finanzministerium und fordern Schuldenerlass

Klimaaktivisten der "Extinction Rebellion" haben am Montag nach eigener Aussage das Bundesfinanzministerium besetzt. "Aktivist*innen fordern globale Schuldenstreichung für soziale & Klimagerechtigkeit", erklärte der Berliner Ableger der Gruppe auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Zwei Dutzend Menschen der Schuldenerlass-Kampagne "DebtforClimate" seien im Gebäude und blockierten unter anderem das Büro von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Dieser erklärte ebenfalls auf Twitter, dass sich die Finanzminister sieben führender Wirtschaftsnationen jüngst in Washington mit afrikanischen Staaten zum Thema Verschuldung getroffen hätten. "Da bleiben wir dran. Die Aktion hätte ich also nicht gebraucht, den Dienst hat sie aber nicht gestört", so Lindner.

