. Die USU Software Aktie machte in den letzten 12 Monaten wenig Freude - und das obwohl die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28) in 2021 das beste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte erzielt hatte - inclusive Dividendenvorschlag von 0,50 EUR. Und bis Oktober laufendes Aktienrückkaufprogramm - zu 18,75 EUR je Aktie. Was mittlerweile abgeschlossen wurde inclusive Teilerwerb der angedienten Aktien: Wobei der aktuelle Aktienkurs-"Jahresverlust" von rund 30% im aktuellen Umfeld fast moderat erscheinen könnte. Was fehlt dem Kapitalmarkt? Aufträge? Perspektive? Kann es eigentlich nicht sein. ...

