NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP angesichts der angekündigten Übernahme des US-Biogas-Herstellers Archaea Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Der Schritt passe zu den Wachstumsambitionen in diesem Bereich, der Ölkonzern zahle aber einen ordentlichen Aufschlag, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Montag vorliegenden Studie. Deswegen dürften Anleger dem durchaus kritisch gegenüber stehen - auch aus Sorge um die für 2023 erwarteten Aktienrückkäufe./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 08:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 08:44 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

GB0007980591, XC0009677409