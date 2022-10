DJ Grünen-Vorsitzende erwartet kein Koalitionsbruch wegen Atomstreit

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang erwartet wegen des Atomstreits kein Auseinanderbrechen der Ampel-Koalition. Gleichzeitig forderte sie von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine klare Positionierung in der zwischen den Grünen und der FDP strittigen Frage.

"Es ist natürlich kein schöner Zustand im Moment. Aber die Koalition wird weiter zusammenarbeiten, wird weiter sich den Herausforderungen stellen", sagte Lang nach den Beratungen des Grünen-Bundesvorstandes. "Wir befinden uns nicht nur in einer Zeit, wo wir einen Krieg auf europäischem Boden haben, sondern in einer Energiekrise, in einer Wirtschaftskrise. Wir sind ganz klar: Wir wollen da in der Ampel, aber auch mit der Ampel Verantwortung übernehmen."

Grüne und FDP streiten seit Wochen über die Laufzeit der verbliebenen drei Akw. Die Grünen um Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wollen einen Reservebetrieb von zwei süddeutschen Akw bis maximal Mitte April 2023 umsetzen, um so die Netzstabilität und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das dritte Akw in Emsland soll fristgerecht Ende des Jahres abgeschaltet werden. Die FDP um Bundesfinanzminister Christian Lindner fordert hingegen eine generelle Laufzeitverlängerung aller drei verbliebenen Akw bis mindestens 2024 samt Bestellung neuer Brennstäbe sowie die Reaktivierung stillgelegter Akw. Dies lehnen die Grünen strikt ab. Laut Wirtschaftsministerium ist eine Verständigung in dieser Woche notwendig, da ein Reservebetrieb bis Mitte April 2023 bis Ende kommender Woche vom Bundestag beschlossen werden müsse. Nur so könnten Reparaturarbeiten am bayerischen Akw Isar 2 noch in Auftrag gegeben werden.

Auf die Frage nach der Rolle von Scholz in dem aktuellen Streit sagte Lang, sie "würde manchmal gerne wissen", was die Haltung der SPD bei diesem Thema sei. "Das war mir nicht so klar innerhalb der letzten Wochen", sagte Lang.

