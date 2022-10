Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Renditen von zehnjährigen Bundesanleihen ein neues Jahreshoch erreicht haben, stiegen sie in der vergangenen Woche auf mehr als 2,35%, und der Anstieg könnte noch nicht zu Ende sein, so die Analysten von Postbank Research.Das habe auch mit den angepassten Erwartungen an den künftigen Zinserhöhungspfad der Zentralbanken zu tun. Für die EZB bedeute der Inflationsausblick, dass sie neue Maßnahmen signalisieren sollte, damit die Märkte weiterhin davon ausgehen würden, dass das 2%-Ziel in den nächsten Jahren erreicht werde und die Inflationserwartungen verankert bleiben würden. ...

