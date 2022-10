Wien (www.fondscheck.de) - Welche Investmentfonds haben die größten Anteile am Bestandsvolumen österreichischer Lebensversicherer? Antworten liefert eine detaillierte Analyse von "FONDS professionell".Die größten Bestandsfonds innerhalb der österreichischen Fondspolicen seien zwar weiterhin fest in der Hand eines einzigen Asset Managers, allerdings würden andere Asset Manager aufholen: In der Top-Ten-Hitliste der größten Bestandsfonds in fondsgebundenen Lebensversicherungen würden sich sechs Produkte der DWS finden - ein Jahr zuvor seien es noch sieben Portfolios gewesen. Zu diesem Ergebnis komme eine exklusive Auswertung von "FONDS professionell", bei der die Redaktion ein Bestandsvolumen von 174 Milliarden Euro durchleuchtet habe und damit eine exakte Auswertung zu diesem Thema liefere. Denn der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) beziffere die Assets der Fondspolicen auf 175 Milliarden Euro. ...

