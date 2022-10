Die Oberbank kündigt einen Ergebnisrückgang an. Die negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten und ein Abwertungserfordernis bei der Beteiligung an der voestalpine AG würden voraussichtlich zu einem Ergebnisrückgang nach den ersten drei Quartalen 2022 führen, so die Bank. Insgesamt sei mit einem Ergebnisrückgang in den ersten drei Quartalen 2022 in der Höhe von 115 bis 120 Mio. Euro vor Steuern zu rechnen. Der voraussichtliche Gewinn vor Steuern beträgt laut Oberbank in den ersten drei Quartalen 2022 rund 110 Mio. Euro, im Vergleich zum Ergebnis von 226,9 Mio. Euro nach dem dritten Quartal 2021. Operativ sei das Geschäft der Oberbank in den ersten drei Quartalen 2022 "sehr gut verlaufen", wie es heißt: Im Zins- und im ...

