BYD ATTO 3, C-Segment-SUV mit Blick auf europäische Kunden

BYD TANG, 7-Sitzer mit variablem Allradantrieb

BYD HAN, schnittige und sportliche Limousine

Die neue Blade-Batterie revolutioniert Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung in der EV-Industrie

Michael Shu, General Manager und Managing Director, BYD Europe and International Cooperation Division: "Wir haben unseren Markteintritt mit Elektroautos in Europa sorgfältig vorbereitet und wollen den Kunden das bestmögliche Erlebnis bieten."

BYD (Build Your Dreams) kommt mit drei komplett neuen, rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen nach Europa. Auf einem auffälligen, modernen Stand in Halle 4 des Parc des Expositions im Zentrum der Stadt der Lichter stellt BYD, der weltweit führende Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten und Leistungsbatterien, seine innovative und technologisch fortschrittliche Elektroauto-Palette den Kunden in Europa vor. Dazu gehören der BYD ATTO 3, ein SUV im C-Segment, der speziell für europäische Kunden entwickelt wurde, der BYD TANG, ein 7-Sitzer mit variablem Allradantrieb und die elegante und sportliche Limousine BYD HAN.

BYD wurde 1995 als Pionier in der Batterietechnologie gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, den Wandel durch nachhaltige Innovation zu beeinflussen, indem es ein vollständiges Ökosystem für saubere Energie schafft, das die Abhängigkeit der Welt von fossilen Brennstoffen verringert. In Europa widmet sich BYD dem Ziel, Mobilitätslösungen emissionsfrei zu machen. In den vergangenen 27 Jahren hat sich BYD auf die Beherrschung fortschrittlicher Technologien konzentriert, die Batterien, Elektromotoren, elektronische Kontrollsysteme und Halbleiterchips umfassen.

BYD ist eine Hightech-Marke

BYD ist nicht einfach nur ein weiterer Autohersteller. Das Ergebnis dieser umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist die bahnbrechende Blade-Batterie, die die Sicherheit, Langlebigkeit und Leistung in der Elektrofahrzeugindustrie revolutioniert. Die Blade-Batterie arbeitet eng mit der außergewöhnlichen Kompetenz von BYD in der elektrischen Antriebstechnologie zusammen, um die höchste Systemeffizienz und integrierte Fahrzeugintelligenz zu erreichen. Zusammengenommen wurde diese integrierte Technologie entwickelt, um optimale Leistung und ein besseres Fahrerlebnis zu bieten. BYD verfügt über die vertikale Lieferkette für eine nahtlose Integration und Fertigungskontrolle, einschließlich der Produktion von Halbleitern.

Hinter dieser technologischen Innovation steht die aufrichtige Verpflichtung von BYD, sichere und ansprechende Lösungen anzubieten, die die Verschmutzung durch Kohlenstoffemissionen reduzieren und das Problem des Klimawandels angehen, indem sie die Initiative "Cool the Earth by 1?" unterstützen. Der grüne Traum hat für BYD seit langem Priorität und ist die Vision für die Zukunft. Seit über zwei Jahrzehnten steht BYD an der Spitze der nachhaltigen Innovation. Im Jahr 2008 stellte BYD auf dem Genfer Automobilsalon den weltweit ersten in Serie gefertigten Plug-in-Hybrid vor. BYD war auch der erste Automobilhersteller der Welt, der ankündigte, die Produktion von Verbrennungsfahrzeugen in diesem Jahr einzustellen und sich auf BEV- und PHEV-Produkte zu konzentrieren. BYD ist das erste und einzige Unternehmen der Welt, das Lösungen für Fahrzeuge mit alternativen Antriebskonzepten auf dem gesamten Markt anbietet.

Weltweit führend bei Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten

BYD ist der weltweit führende Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten (NEVs) und gemessen an der Marktkapitalisierung die drittgrößte Automarke der Welt. BYD ist seit 9 Jahren in Folge die Nummer eins bei den Verkäufen von Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten in China.

Weltweit hat sich BYD zu mehr als 2,6 Millionen Pkw mit alternativen Antriebskonzepten verpflichtet, was die Glaubwürdigkeit der Marke beim Eintritt in neue Märkte in Europa stärkt. Der BYD-Fußabdruck erstreckt sich nun auf sechs Kontinente, mehr als 70 Länder und über 400 Städte und spart das Äquivalent von mehr als 14 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen ein. BYD wurde im Jahr 2021 in die Fortune Global 500 aufgenommen.

Der europäische Markt ist für BYD nicht ganz neu. Die Europazentrale von BYD befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden, wo das Unternehmen seit 1998 ansässig ist. Hinzu kommen Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Schweden sowie eine Hightech-Produktionsstätte für das florierende eBus-Geschäft in Ungarn. In dieser Zeit hat BYD zahlreiche Kooperationen mit europäischen Partnern aufgebaut und ein umfassendes Verständnis der Kundenerwartungen in Europa gewonnen.

BYD ist ein echter Entdecker, wenn es um saubere Energie geht, und hat große Ambitionen für die Zukunft. Dies fügt sich nahtlos in die Mobilitätsziele seiner Automobilpartner in Europa ein: Louwman Group in den Niederlanden. Hedin Mobility Group in Schweden und Deutschland, Nic. Christiansen Group in Dänemark, RSA in Norwegen, Inchcape in Belgien und Luxemburg, Denzel in Österreich und Shlomo Motors in Israel.

Den Erwartungen der europäischen Kunden gerecht werden

Michael Shu, General Manager und Managing Director, BYD Europe and International Cooperation Division, sagt: "BYD kommt mit einer kompletten Palette neuer Elektroautos nach Europa, die den hohen Erwartungen unserer Kunden gerecht werden. Wir stellen Fahrzeuge vor, die zuverlässig, praktisch und komfortabel sind und serienmäßig über eine hochwertige Ausstattung verfügen. Wir haben großen Respekt vor der europäischen Automobilindustrie und ihrem Ökosystem, einschließlich Design, Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Kundendienst und Service. Unsere Strategie ist es, mit etablierten und angesehenen lokalen Händlern zusammenzuarbeiten, die unsere Vision teilen, um einen hohen Grad an Kundenservice zu bieten. Deshalb hat BYD den Eintritt in den europäischen Markt sorgfältig vorbereitet. Mit unserem Fahrzeugdesign, unserer Technologie, unseren Dienstleistungen und unseren Händlerpartnern wird BYD versuchen, sich von der Masse abzuheben und den europäischen Verbrauchern das bestmögliche Erlebnis zu bieten."

Spezifische Preise und Spezifikationen pro Land finden Sie unter www.byd.com und kontaktieren Sie BYD-Händler vor Ort.

Über BYD

BYD ist ein multinationales Hightech-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch die Nutzung von technologischen Innovationen die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Im Jahr 1995 wurde BYD als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und verfügt heute über ein breites Spektrum an Geschäftsfeldern, darunter Automobil, Schienenverkehr, neue Energien und Elektronik, sowie mehr als 30 Industrieparks in China, den USA, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu Anwendungsgebieten stellt BYD emissionsfreie Energielösungen bereit, die die globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Mit seinem Segment der Fahrzeuge mit alternativen Antriebskonzepten ist BYD heute auf 6 Kontinenten, über 70 Ländern und Regionen sowie mehr als 400 Städten präsent. Das an den Börsen in Hongkong und Shenzhen notierte Unternehmen ist bekannt als ein Fortune Global 500-Unternehmen, das Innovationen für eine grünere Welt bereitstellt.

Über BYD Auto

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automobil-Tochtergesellschaft von BYD, einem multinationalen Hightech-Unternehmen, das technologische Innovationen nutzt, um zu einer höheren Lebensqualität beizutragen. Mit dem Anspruch, den Übergang des globalen Transportsektors in eine grüne Zukunft zu beschleunigen, konzentriert BYD Auto seine Anstrengungen auf die Entwicklung von vollelektrischen und Plug-in-Hybridfahrzeugen. Das Unternehmen beherrscht die Kerntechnologien der gesamten industriellen Kette von Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten, wie z. B. Batterien, Elektromotoren, elektronische Steuergeräte und Halbleiter in Automobilqualität. In den letzten Jahren wurden bedeutende technologische Fortschritte erzielt, darunter die Blade-Batterie, die DM-i und DM-p Hybridtechnologie, die E-Plattform 3.0 und die CTB-Technologie. Als erster Automobilhersteller der Welt hat BYD Auto die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren eingestellt und führt in China seit neun Jahren ununterbrochen die Absatzzahlen von PKW mit alternativen Antriebskonzepten an.

Über BYD Europe

BYD Europe hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und ist die erste Auslandsniederlassung der BYD Group, deren Ziel es ist, durch weltweit führende technologische Innovationen sichere und effiziente nachhaltige Lösungen für Fahrzeuge mit neuen Antriebskonzepten zu liefern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.byd.com.

Contacts:

Europa: Penny Peng, PressEU@byd.com Tel: +31-102070888