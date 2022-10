Endlich, werden sich heute Aktionäre von Valneva (WKN: A0MVJZ) sagen: Das Papier startet bei Tradegate mit +8,4 % auf 6,71 € richtig durch. Brechen jetzt goldene Zeiten für Anteilseigner des Impfstoffherstellers an? Valneva ist ein französisches Biotech-Unternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma entwickelt und vermarktet Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. An der Börse wird die Gesellschaft aktuell mit rund 920 Millionen € bewertet. ...

