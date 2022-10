Vaduz (ots) -Seit dem 10. Oktober stehen an Omikron angepasste SARS-CoV-2-Impfstoffe für Booster-Impfungen im Impfzentrum Mühleholz zur Verfügung. Hierbei wurde zunächst der an die Virusvariante BA.1 angepasste und früher zugelassene Impfstoff Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 des Herstellers Moderna verwendet.Bivalenter Impfstoff von Pfizer kürzlich zugelassenDer an die Omikron-Variante BA.1 angepasste bivalente Impfstoff Comirnaty Bivalent Original/Omicron BA.1 von Pfizer wurde kürzlich zugelassen und wird ab dem 24. Oktober im Impfzentrum Mühleholz verimpft. Die Anmeldung für die Impfung mit dem neu zur Verfügung stehenden Impfstoff von Pfizer ist ab Dienstag, 18. Oktober möglich.Weitere an die Omikron-Varianten BA. 4 und BA.5 angepasste Impfstoffe sind aktuell nicht zugelassen und werden daher bis auf Weiteres nicht verfügbar sein.Zeitpunkt der Impfung ist relevantVon primärer Bedeutung zur Verstärkung des Impfschutzes ist der Zeitpunkt der Impfung, bevor sich die Herbstwelle durchsetzt, und erst in zweiter Linie der verwendete Impfstoff. Wer das individuelle Risiko für schwerwiegende gesundheitliche Folgen einer Covid-19-Erkrankung massgeblich senken will, sollte sich möglichst bald mit einem der aktuell verfügbaren Impfstoffe impfen, bevor sich die Herbstwelle weiter verstärkt.Die für die Booster-Impfungen verwendeten, an die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoffe zeigen eine hohe Wirksamkeit gegen das Auftreten von schweren Verläufen einer SARS-CoV-2-Infektion mit allen Omikron-Varianten. Insbesondere Personen über 65 Jahren, Personen mit chronischen Krankheiten und Schwangeren wird stark empfohlen, sich rasch mit den aktuell zugelassenen Impfstoffen boostern zu lassen.Eine Anmeldung zur Impfung gegen Covid-19 ist über das Anmeldeportal www.impfung.li oder telefonisch über die Corona-Hotline +423 236 76 45 möglich. Die Hotline ist werktags von 8:30 bis 11:30 Uhr und von 13:30 bis 16:30 Uhr erreichbar. Bei der Anmeldung sollte der Impfpass bereitgehalten werden.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100896623