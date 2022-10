Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute die Ernennung von Pedro Mairos zum Global Underwriting Officer, Marine, bekannt. Zuvor war er bei BHSI als Head of Marine für Großbritannien und Irland tätig.

"Unsere große globale Präsenz in Verbindung mit dem beträchtlichen Wachstum unseres Marine-Geschäfts hat uns veranlasst, die globale Führung unseres weltweiten Marine-Underwriting-Teams zu verstärken", sagte Dean LaPierre, Chief Underwriting Officer, Property Marine, BHSI. "Wir freuen uns, dass wir in den Bereichen Underwriting und Schadenregulierung über so viele Talente verfügen, um unsere Marine-Kunden und Makler in den lokalen Märkten rund um den Globus zu betreuen."

Pedro kam 2019 zu BHSI. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung auf dem globalen Marinemarkt, einschließlich Europa, Asien und dem Nahen Osten. Er wird weiterhin in London ansässig sein und ist erreichbar unter pedro.mairos@bhspecialty.com.

BHSI bietet weltweit eine breite Palette von Seeversicherungsprodukten an, darunter Binnentransit, Lkw-Ladung, Lagerhaushaftpflicht, Baurisiko, Ausrüstung von Auftragnehmern, Seefracht, Lagerumschlag, Projektladung und Schiffsausrüstung, einschließlich Unterwasserausrüstung.

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (www.bhspecialty.com) bietet gewerbliche Sachversicherungen, Unfallversicherungen, Berufshaftpflichtversicherungen für das Gesundheitswesen, Haftpflichtversicherungen für leitende Angestellte und Berufstätige, Transaktionsversicherungen, Kautionsversicherungen, Seeversicherungen, Reiseversicherungen, Programmversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen, medizinische Stop-Loss-Versicherungen, Hausratversicherungen und multinationale Versicherungen. Die tatsächlichen und endgültigen Deckungsbedingungen für die einzelnen Produktlinien können variieren. Sie zeichnet auf dem Papier der Berkshire Hathaway's National Indemnity Gruppe von Versicherungsgesellschaften, die ein Finanzstärkerating von A++ von AM Best und AA+ von Standard Poor's haben. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Sitz in Boston und verfügt über Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide und Auckland, Brisbane, Brüssel, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, München, Paris, Perth, Singapur, Sydney, Toronto und Zürich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221017005200/de/

Contacts:

MEDIEN

JoAnn Lee

+1 617.936.2937