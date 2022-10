Die Aktienkurse steigen heute im frühen US-Handel stark an, denn scheinbar sind die Anleger nach einer turbulenten Handelswoche positiv für die anlaufende Bilanzsaison gestimmt. Vor allem der S&P 500 und der technologielastige Nasdaq Composite können satt zulegen. Nachdem Banken letzte Woche den Anfang machten, folgt diese Woche beispielsweise auch Tesla.Der S&P 500 hatte mit einem Verlust von 1,6 Prozent in der vergangenen Woche gerade seine vierte Verlustwoche in fünf Jahren hinter sich gebracht. ...

