Russland zeigt in der Ukraine eine abscheuliche Aggressivität, die keine Neutralität mehr erlaubt. Diesen klaren neuen Blick auf die Dinge hat niemand dem Rest der Welt so eindrucksvoll vorgeführt wie die Finnen und die Schweden. Ihr Beschluss zum Nato-Beitritt hat aufgeräumt mit der Illusion, man könne Putins systematischer Menschenverachtung noch auf irgendeinem Mittelweg begegnen.



Die nötige Abschreckung allerdings ergibt sich nicht von selbst. Sie muss erarbeitet werden. Jährlich wiederkehrende Übungen tragen dazu bei. Der russischen Militärführung stehen die Stärken der Nato vor Augen, und das ist gut so. Die Botschaft des Bündnisses ist klar: bis hierhin und nicht weiter.



