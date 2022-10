DJ Aktien Schweiz sehr fest - Starke Wall-Street-Erholung stützt

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kräftigen Kursgewinnen ist der schweizerische Aktienmarkt in die neue Woche gestartet. Rückenwind kam aus den USA, wo die Kurse am Montag einen Großteil ihrer Verluste vom Freitag wettmachten, unterstützt von fallenden Anleiherenditen.

Der SMI gewann 1,6 Prozent auf 10.499 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 34,15 (zuvor: 45,56) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von Sonova (+4,7%), Partners Group (+2,9%) und Richemont (+2,8%). Gesucht waren auch die Aktien der Banken, nachdem an der Wall Street die Geschäftszahlen der Bank of America positiv aufgenommen worden waren. Credit Suisse rückten um 2,6 Prozent vor. Aus informierten Kreisen war vermeldet worden, dass der Chef des Investmentbanking, Christian Meissner, das Institut verlassen werde. Derweil hat die Bank in den USA einen Rechtsstreit um Verbriefungsgeschäfte auf Hypotheken mit einer Vergleichszahlung von 495 Millionen Dollar beigelegt. Mit dem Kurs der UBS ging es um 1,2 Prozent aufwärts.

Vergleichsweise zurückhaltend agierten die Anleger bei Roche (+1,0%). Der Pharmakonzern wird am Dienstagmorgen den Umsatz der ersten neun Monate dieses Jahres veröffentlichen. Die Analysten von Morgan Stanley rechnen mit einem eher vorsichtigen Ausblick wegen der hohen Inflation und des ungewissen Ausgangs des Kriegs in der Ukraine. Novartis wurden mit einem Plus von 1,3 Prozent etwas stärker nachgefragt.

