Noch am Anfang des Jahres war Tesla mehr als doppelt so viel wert wie Berkshire Hathaway. Doch nun könnte die Aktie von Warren Buffett Elon Musks Unternehmen bald überholen. Denn das ist jetzt bei der Berkshire Hathaway-Aktie besonders spannend. Die Berkshire Hathaway-Aktie befindet sich seit Anfang des Jahres mit rund neun Prozent im Minus. Dahingegen notiert der marktbreite S&P 500 Index aus den USA mit rund 25 Prozent in den Miesen. Die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...