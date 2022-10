Aurelius: Long Trade am Turnaround Tuesday?

Aktienrückkäufe stabilisieren den Kurs bei Aurelius (AR4)! Börsentäglich weitere coole Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: AR4 ISIN: DE000A0JK2A8

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:

Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft aus München verlor im Halbjahresverlauf im Zuge der allgemeinen Marktschwäche über 19 Prozent ihres Kurswertes. Die Seitwärtsbewegung der letzten Tage bietet jedoch gute Ansatzpunkte für einen Long Setup. Kursstützend haben sich wahrscheinlich die für 10. bis 14. Oktober gemeldeten Aktienrückkäufe von 34.900 Stück ausgewirkt. Die Summe der bislang im gesamten dritten Quartal zurückgekauften Wertpapiere beläuft sich auf 687.800 Stück.

Chart vom 17.10.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 20.68 EUR







Meine Expertenmeinung zu AR4

Meinung: Aurelius lieferte auch in den schwierigen Jahren 2020 und 2021 Gewinnzuwächse und eine Dividendenrendite zwischen 5 und 6 Prozent. Auch das zweite Quartal 2022 erfüllte mit einem operativen EBITDA von plus 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr die Erwartungen. Als Beteiligung im Reifestadium betrachtet man Briar Chemicals, ein Hersteller von Pflanzenschutzmitteln mit Sitz in Großbritannien, der von Bayer übernommen wurde und mit einem Transaktionsvolumen von 83 Millionen EUR an die Safex Chemicals India Limited weiterveräußert werden soll. Da die Kasse gut gefüllt ist, möchte man darüber hinaus die aktuelle Wirtschaftssituation für günstige Zukäufe nutzen.

Setup

Mögliches Setup: Trigger und Stopp Loss sind durch die genannte Seitwärtsrange quasi vorgegeben. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 16. August. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 28. März. Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AR4.

Aussicht: BULLISCH

Veröffentlichungsdatum: 17.10.2022

