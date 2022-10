EQS-Ad-hoc: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Personalie

Heidelberger Druckmaschinen AG: Wechsel im Vorstand



17.10.2022 / 19:02 CET/CEST

Der Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) und Herr Marcus A. Wassenberg haben sich heute darauf verständigt, dass Herr Wassenberg im gegenseitigen Einvernehmen spätestens mit Wirkung zum Ablauf des Geschäftsjahres am 31.03.2023 von seinen Funktionen als Finanzvorstand und Arbeitsdirektor der Heidelberger Druckmaschinen AG zurücktritt, um eine Vorstandstätigkeit in einem anderen Industrieunternehmen aufzunehmen. Ein früheres Ausscheiden von Herrn Wassenberg ist möglich, sofern eine ordnungsgemäße Übergabe der Amtsgeschäfte von Herrn Wassenberg gewährleistet ist.



Der Aufsichtsrat wird in einem strukturierten Prozess eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Herrn Wassenberg in der Rolle des Finanzvorstands suchen. Herr Wassenberg wird gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dr. Ludwin Monz, einen geordneten Übergang bis zu seinem Ausscheiden sicherstellen.



Der Aufsichtsrat dankt Herrn Wassenberg für die in den vergangenen Jahren geleistete erfolgreiche Arbeit.



