Der so schillernde wie umstrittene Megaupload-Gründer Kim "Dotcom" Schmitz hat mit einer Twitter-Diskussion mit Elon Musk für Aufsehen gesorgt. Dotcom zeigte seine Bewunderung für den Tesla-Chef - und einen Hang zu Verschwörungserzählungen. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine unterstützt Elon Musk das Land mit dem Satelliteninternet Starlink seiner Raumfahrtfirma SpaceX - was laut Musk auf Dauer einige Hundert Millionen US-Dollar kosten soll. Umso irritierender für viele Beobachter:innen war der via Twitter verbreitete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...