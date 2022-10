In Kanada ist Cannabis längst legal. Nun folgt der nächste Schritt der Liberalisierung von Hanfprodukten: Dank einer Kooperation können sich einige Kanadier:innen ab sofort Marihuana direkt nach Hause liefern lassen. Mit dem 17. Oktober 2022 wird das Leben für Cannabis-Fans in Kanada noch ein bisschen einfacher, zumindest in der Metropole Toronto. Wie die CBC berichtet, können die Menschen dort ab heute Marihuana per Lieferdienst direkt zu sich nach Hause ...

