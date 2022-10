The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.10.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.10.2022



ISIN Name

CA25471X1042 DISCOVERY ONE INVESTMENT

CA35634R1001 FREEDOM BATTERY METALS I.

CA83011C2058 SIXTY NORTH GOLD MINING

US00912N2053 AIR INDUSTRIES GR.DL-,001

US79400X1072 SALARIUM PHARMA. DL-,0001

