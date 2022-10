Unternehmen für Einblicke in die Lieferkette und Risikoanalysen von Analystenteam in Bezug auf Faktoren, wie Innovation, Marktpräsenz, Technikkompetenz und Umsetzung von Lösungen, unabhängig ausgewählt

Everstream Analytics, das globale Unternehmen für Einblicke in die Lieferkette und Risikoanalysen, gab heute bekant, dass das Unternehmen in die 2022 von Spend Matters zusammengestellte Liste der "50 Anbieter, die beobachtet werden sollten" aufgenommen wurde. Jedes Jahr werden durch die Liste der 50 Anbieter die Best-in-Class-Unternehmen im Bereich Beschaffungs- und Lieferkettenmarkt gewürdigt. Die Unternehmen, die für die Liste der "50 Anbieter, die beobachtet werden sollten" ausgewählt wurden, sind Spitzenreiter in Bezug auf neue Beschaffungstechnologien und -serviceleistungen, wobei sie den Branchenstandard setzen.

"Diese Anerkennung signalisiert die positive Auswirkung, die wir durch Risikoanalysen erhalten, indem sie zur Lösung einiger der größten globalen Lieferkettenprobleme für unsere Kunden beitragen", so Julie Gerdeman, CEO von Everstream Analytics. "Von der Navigation durch COVID-19-Lockdowns bis hin zur Umgehung von größeren Klimaereignissen bietet die Plattform von Everstream präzise, relevante und vorausschauende Analysen, wann und wo Lieferkettenentscheidungen getroffen werden, indem die Fehler herkömmlicher Risikoanalysen durch direkte Dateneinspeisung in bestehende Lieferkettensysteme reduziert werden. Diese Fähigkeit macht Everstream zu einem führenden Unternehmen in diesem Bereich."

Unberechenbare Witterungsverhältnisse, die Pandemie und geopolitische Konflikte haben das Auftreten und die Intensität von Lieferkettenstörungen verstärkt und die Fragilität der globalen Wertschöpfungskette verdeutlicht. Daher haben die Unternehmen ihren Fokus auf proaktives Lieferketten-Risikomanagement verlagert. Seit mehr als zehn Jahren nutzt Everstream große Datenmengen, fortschrittliche KI und menschliche Intelligenz, um Kunden zu unterstützen, die Lieferkettenrisiken aufzudecken und abzumildern. Im vergangenen Jahr hat Everstream eine der komplexesten Lieferketten-Sichtbarkeitsherausforderungen gelöst das automatisierte Multi-Tier-Mapping. Traditionellerweise mussten sich die Unternehmen auf langsame und manuelle Umfragen verlassen, um über Tier-1-Lieferanten hinauszublicken. Die Datenwissenschaftler von Everstream bereiteten zur Lösung dieses Problems den Weg für Everstream Discover, eine Lösung, die automatische Abbildungen von n-stufigen Lieferketten und Echtzeit-Monitoring sowie vorausschauende Einblicke nutzt, um die Risiken vom Rohmaterial bis hin zur Produktauslieferung zu erkennen und abzumildern.

"Die umfassenden Palette von Lieferketten-Risikomanagement- Anwendungen/Serviceleistungen von Everstream Analytics wird kraftvoll mit dem tiefgehenden Lieferketten-Kontrollturm kombiniert und im Hinblick auf Risiken und Logistik sowie sein tiefgehendes Versorgungsnetzwerk-Monitoring und KI/ML-Predictive Analytics optimiert", so Bertrand Maltaverne, Senior Analyst, Supplier Management and Sourcing bei Spend Matters. "Darüber hinaus bildet sein Verständnis der Muster und die Korrelation zwischen Wettermustern und Risiken ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal."

Weitere Informationen über Everstream Analytics finden Sie unter https://www.everstream.ai/.

Über Spend Matters

Spend Matters ist die führende Marktanalyse-Plattform für Einkaufs- und Lieferkettenfachleute. Spend Matters kombiniert tiefgreifende Technologie-Analysen und maßgeschneiderte Beratungsdienste mit täglicher Berichterstattung und kuratierten Forschungsinhalten. CPOs, Berater, Investoren und Lösungsanbieter schätzen Spend Matters als Partner für Informationen über Beschaffungstechnologien.

Über Everstream Analytics

Everstream Analytics setzt den globalen Maßstab für die Lieferkette. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik auf seinen immensen unternehmenseigenen Datenbestand liefert Everstream die prädiktiven Erkenntnisse und Risikoanalysen, die Unternehmen für eine intelligentere, autonomere und nachhaltigere Lieferkette benötigen. Die bewährte Lösung von Everstream lässt sich in Beschaffungs-, Logistik- und Business-Continuity-Plattformen integrieren und generiert die vollständigen Informationen, schärferen Analysen sowie präzisen Prognosen, die notwendig sind, um eine Lieferkette in einen Geschäftswert zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.everstream.ai/.

